Un piano strategico pluriennale fortemente orientato all’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di consolidare la posizione da protagonista del mercato motociclistico e ampliare una gamma di prodotti sempre più all’avanguardia.

Ducati Motor Holding Spa ha illustrato il proprio programma di investimento industriale e di ricerca e sviluppo alla Regione Emilia-Romagna, che delinea un piano strategico per il quinquennio 2025-2029. Un piano che punta ad un importante investimento in attività di ricerca e sviluppo, con l’introduzione di tecnologie innovative e sostenibili e l’ampliamento della gamma prodotti, oltre che al potenziamento della capacità produttiva dello stabilimento di Borgo Panigale attraverso l’ottimizzazione degli spazi del polo produttivo. L’investimento è destinato ad avere un impatto positivo anche sull’occupazione.

Il contratto di sviluppo è stato presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, allo scopo di accedere a un contributo pubblico. La Regione è stata chiamata a esprimere un parere, in merito alla coerenza della proposta con la propria programmazione: coerente con la legge regionale sulla promozione degli investimenti e su quanto previsto dal Patto per il Lavoro e il Clima.

Il parere positivo di viale Aldo Moro è stato notificato ufficialmente a Invitalia, delegata alla procedura dal Mimit, ed è arrivato dopo la presentazione da parte dei proponenti al vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla.

“Un investimento significativo, che punta a rendere il polo produttivo di Bologna, a Borgo Panigale, un hub di livello internazionale sempre più all’avanguardia e orientato all’innovazione e alla sostenibilità – ha commentato Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega allo Sviluppo Economico. “Considero una grande opportunità che proprio nello stabilimento ‘storico’, localizzato sul nostro territorio, nel cuore della Motor Valley, si continui ad investire in ricerca e sviluppo di tecnologie innovative, con l’obiettivo di ampliare la gamma di prodotti all’avanguardia e non perdere nessuna occasione commerciale nel mondo. Questo investimento consolida e rafforza le ottime relazioni istituzionali che abbiamo con questa eccellenza italiana”.

“Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto il parere favorevole da parte dell’Emilia-Romagna al Contratto di Sviluppo presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresenta un importante riconoscimento della qualità del nostro piano strategico- ha commentato Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati-. Il progetto è incentrato sull’adozione di nuove tecnologie e processi produttivi all’avanguardia, con l’obiettivo di rafforzare la competitività globale di Ducati nel lungo periodo e creare valore per il territorio, a cui siamo legati da un profondo senso di appartenenza”.