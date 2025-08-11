<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

La storica band dei Ridillo, icona del funk e soul “Made in Italy”, si prepara a salire sul palco di Piazza Mazzini a Guastalla domani, martedì 12 agosto 2025, alle ore 21:00, per un evento imperdibile a ingresso gratuito. Il concerto, parte del cartellone di “Estate Estesa”, sarà l’occasione per presentare al pubblico il nuovo e attesissimo album della band, “Poesie Orecchiabili”, oltre a ripercorrere i grandi classici che hanno segnato la loro lunga carriera.

L’uscita di “Poesie Orecchiabili” a giugno 2025 segna un nuovo capitolo nella storia musicale dei Ridillo. Il progetto, nato quasi per gioco da un seme piantato decenni fa con la musicazione de “Il poeta si diverte” di Aldo Palazzeschi, esplora in modo compiuto il legame tra musica e poesia. L’album, infatti, si presenta come una raccolta di “poesie-da-ascoltare” immerse nelle sonorità funk-soul che da sempre contraddistinguono la band.

I testi, accuratamente selezionati, spaziano tra autori classici e contemporanei, includendo anche figure che hanno fatto del nonsense e del gioco verbale una vera e propria arte. Il risultato è un lavoro sorprendentemente originale, arricchito da numerose collaborazioni con musicisti, attori e poeti che hanno contribuito a rendere l’album credibile, vivo e profondamente unico.

“Poesie Orecchiabili” si preannuncia non solo come un nuovo album, ma come una vera e propria celebrazione artistica, una festa per le orecchie e per l’anima in perfetto stile Ridillo. L’appuntamento in Piazza Mazzini, con il suo mix di nuovi brani e successi storici, promette di essere una serata di musica di alta qualità, all’insegna del divertimento e della raffinatezza sonora.

Per informazioni: Ufficio Cultura: 0522 658756 / 761 – Email: ufficiocultura@comune.guastalla.re.it