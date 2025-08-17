<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Si tratta di un aiuto concreto per chi ha subito un reato sul nostro territorio. Se sei residente a Formigine e hai subito: un furto in appartamento, un danno materiale all’auto (portiere, finestrini) a seguito di tentato furto o un furto di bicicletta o oggetti personali rubati dal veicolo, lo sportello ” ” può offrirti supporto, assistenza e anche un contributo economico.

Lo sportello è situato presso l’Ufficio Amministrativo della Polizia Locale, in via Unità d’Italia 24. Per informazioni, chiama al numero 059 416123.

Scopri di più sul servizio: https://www.comune.formigine.mo.it/servizi/giustizia-e-sicurezza-pubblica/approfondimenti/sportello-non-da-soli