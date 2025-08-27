<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Irene Grandi arriva all’Arena Comunale di Castel San Pietro Terme il prossimo sabato 30 agosto 2025 alle ore 21:30, nell’ambito dell’Entroterre Festival, con uno spettacolo speciale che celebra i 30 anni della sua carriera artistica.

Il concerto, intitolato “Fiera di me”, è pensato come un racconto in musica: un’occasione per ripercorrere le tappe più significative del percorso di una delle voci femminili più riconoscibili e apprezzate del panorama musicale italiano. Dagli esordi nel 1994 fino alle produzioni più recenti, Irene Grandi propone uno spettacolo che unisce energia, emozione e narrazione personale.

Nel corso della serata non mancheranno i brani che l’hanno resa celebre e molti altri successi, alternati a nuove canzoni e riflessioni su una carriera sempre in evoluzione.

Artista poliedrica e aperta al confronto, Irene Grandi ha saputo nel tempo arricchire il suo repertorio grazie a collaborazioni importanti con figure come Pino Daniele, Jovanotti, Vasco Rossi e Stefano Bollani, mantenendo sempre un forte tratto distintivo e una spiccata capacità di reinventarsi.

Il concerto si preannuncia come una festa musicale, ma anche come un momento di ascolto e condivisione con il pubblico, per rivivere insieme tre decenni di musica italiana attraverso la voce di un’artista che ha attraversato generazioni senza mai perdere autenticità e ispirazione.

Biglietti disponibili su boxol.it (link anche sul sito del Comune)

Informazioni: entroterrefestival.it