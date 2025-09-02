<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Il Centro del Riuso “Ancora” applicherà uno sconto dell’80% sull’acquisto di un oggetto recuperato a chi è intestatario di un contratto TARI nel Comune di San Lazzaro di Savena. L’iniziativa, realizzata grazie a un finanziamento del Comune e realizzata in collaborazione con le cooperative Piazza Grande e Il Martin Pescatore che gestiscono il centro di via Emilia 297/A, punta a incentivare la cultura del riuso come scelta ecologica e solidale. Il Centro del Riuso “Ancora”, attivo dal 2024, è uno spazio dove i cittadini possono donare oggetti che non usano più (dai mobili all’elettronica, dai libri agli utensili passando per oggetti di arredamento) che vengono valutati dal personale del centro e messi in vendita a disposizione della comunità.

Una filiera virtuosa che riduce la produzione di rifiuti e contribuisce a dare nuova vita a materiali che altrimenti finirebbero in discarica, riducendo così l’impatto ambientale. Adesso ogni giovedì, venerdì e sabato negli orari di apertura del centro Ancora (dalle 10 alle 19) gli intestatari di un’utenza TARI nel Comune di San Lazzaro potranno fare acquisti usufruendo di uno sconto dell’80% sul prezzo finale applicato grazie a un finanziamento ad hoc dell’Amministrazione comunale. Per avere diritto allo sconto sarà necessario portare con sé la Carta Smeraldo e mostrarla agli operatori del Centro Ancora.

“Con questa iniziativa vogliamo promuovere una scelta concreta e accessibile verso un modello di consumo alternativo e sostenibile – spiega la Vicesindaca e Assessora al ciclo dei rifiuti, Sara Bonafè – Il centro Ancora è un presidio fondamentale della nostra strategia per l’economia circolare. Farlo conoscere a sempre più cittadini ma, soprattutto, sostenere e incentivare queste forme di acquisto attraverso un considerevole sconto a tutti gli intestatari di un contratto TARI a San Lazzaro significa valorizzare la funzione del recupero e incentivare la pratica quotidiana di attenzione all’ambiente, alla comunità e alle risorse”.