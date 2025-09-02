<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Poco nuvoloso per il transito di nubi alte e stratiformi con addensamenti pomeridiani sui rilievi. In serata cielo sereno o quasi sereno.

Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione con valori tra 16 e 19 gradi, localmente anche inferiori in aperta campagna; massime in aumento soprattutto sul settore occidentale, comprese tra 26 e 28 gradi. Venti deboli inizialmente tra ovest e sud-ovest, tendenti dal pomeriggio a divenire settentrionali. Mare poco mosso sottocosta, mosso al largo al mattino con moto ondoso in rapida attenuazione.

(Arpae)