Poco nuvoloso per il transito di nubi alte e stratiformi con addensamenti pomeridiani sui rilievi. In serata cielo sereno o quasi sereno.
Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione con valori tra 16 e 19 gradi, localmente anche inferiori in aperta campagna; massime in aumento soprattutto sul settore occidentale, comprese tra 26 e 28 gradi. Venti deboli inizialmente tra ovest e sud-ovest, tendenti dal pomeriggio a divenire settentrionali. Mare poco mosso sottocosta, mosso al largo al mattino con moto ondoso in rapida attenuazione.
(Arpae)