Era da poco passata la mezzanotte di domenica scorsa, quando all’incrocio tra via Marconi e via Lame, un gruppo di persone ha attirato l’attenzione di una pattuglia del reparto sicurezza della Polizia Locale in servizio di pronto intervento. I presenti, hanno raccontato agli agenti che uno di loro aveva appena subito un furto con strappo e che il presunto autore si trovava ancora sul posto.

Alla vista degli operatori, il ragazzo di diciannove anni, indicato dai testimoni come l’autore del furto, ha lasciato cadere a terra un braccialetto di oro giallo, immediatamente riconosciuto dalla vittima alla quale era stato sottratto. Sul luogo del reato si trovava anche un ispettore della Polizia Locale libero dal servizio, che aveva assistito allo scippo e inseguito il ladro insieme al gruppo di amici della vittima. Il diciannovenne, già gravato da vari precedenti di polizia, è stato denunciato e arrestato in flagranza di reato per furto con strappo.

Dopo il rito direttissimo di ieri mattina che si è svolto al tribunale di Bologna, l’arresto è stato convalidato ed è stato disposto l’obbligo di firma nei confronti dell’autore del furto fino al processo in calendario il prossimo 7 ottobre.