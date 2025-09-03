<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Venerdì 12 e Sabato 13 settembre si terrà la 12^ edizione di Rock ad Ovest, il festival musicale che si svolge a Crevalcore nel parco Armando Sarti, dietro alla biblioteca, nella zona sportiva ad ingresso gratuito.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà all’Auditorium Primo Maggio, Viale Caduti di Via Fani 300, Crevalcore.

Rock ad Ovest è un progetto musicale unico nel territorio di Terre d’Acqua e dei Comuni delle Province vicine ed è organizzato dal Comune di Crevalcore in collaborazione con l’Associazione giovanile Young Umarells.

Nel corso degli anni la manifestazione ha ospitato artisti prestigiosi della scena rock italiana: Massimo Zamboni (ex CCCP e CSI), Angela Baraldi, Giorgio Canali & Rossofuoco, Cisco dei Modena City Ramblers, Yo Yo Mundi, Custodie Cautelari feat. Cesareo (Elio e Le Storie Tese), oltre a gruppi indie rock come Kaos India e pop-rock come Perturbazione, evolvendosi poi verso nuove traiettorie musicali nelle ultime edizioni, con artisti di richiamo della scena rap nazionale come Bresh, Izi, Sina, Lil Busso, Vaz Tè, Tedicipietro, Diss Gacha.

Il festival, oltre a offrire anche quest’anno una ricca proposta musicale con artisti di livello nazionale della scena rap come Promessa e Astro, vedrà diversi DJ set, lo show We Love 2000 (la prima festa anni 2000 d’Italia) e numerosi spazi espositivi dedicati ad associazioni, giovani artisti e artigiani, start-up giovanili. Ci sarà anche l’immancabile stand gastronomico gestito direttamente dai giovani, dove sarà possibile cenare o assistere al concerto seduti ai tavoli, bevendo una fresca birra alla spina con gli amici.

“Siamo orgogliosi – dichiara l’assessora alla cultura Giulia Baraldi – che Crevalcore sia l’unico Comune del territorio a offrire ai giovani uno spazio così ampio e totalmente gratuito. Crediamo che la cultura inizi fin dalla giovane età e il nostro obiettivo è garantire un ventaglio di proposte capace di permettere a ciascuno di trovare il proprio ambito culturale. Anche quest’anno il parco diventerà un punto di riferimento pulsante, attraversato da musica, creatività ed entusiasmo, capace di raccontare l’energia delle nuove generazioni. Tutto questo è reso possibile grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione Young Umarells e alla generosità degli sponsor locali”’”.

Questo il programma dell’edizione 2025:

Venerdì 12 settembre:

18:30-22:30 dj set con DJ Tonno

22:30-02:00 show We Love 2000

Sabato 13 settembre:

18:30-20:00 dj set con Dr Sdab

20:00-22:00 dj set con Leo Forni

22:00-23:00 concerto di PROMESSA

23:00-00:00 concerto di ASTRO

00:00-01:30 dj set con Zack

Anche quest’anno Rock ad Ovest è stato selezionato e inserito in Bologna Estate, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.