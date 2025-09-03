<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Si chiude oggi, con quasi una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale, la prima fase dell’intervento di manutenzione straordinaria sulla Tangenziale Rabin. La chiusura era infatti prevista fino al 9 settembre.

La seconda fase dei lavori prenderà il via nelle prossime settimane e sarà organizzata principalmente in orario notturno, così da ridurre al minimo i disagi per la viabilità. In questa fase si procederà al rifacimento del binder e del tappeto d’usura (per uno spessore totale di 12 cm) su tratti selezionati della tangenziale, nel tratto compreso tra la tangenziale di Modena e la rotatoria di via Martin Luther King.