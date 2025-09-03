<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Da lunedì 1 settembre 2025 il Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera ha un nuovo comandante: Marco Rocca, finora vicecomandante, subentra a Massimiliano Galloni, che lascia l’incarico per assumere un nuovo ruolo nell’area del Circondario imolese.

Il passaggio di consegne è avvenuto in occasione della seduta della Giunta dell’Unione, martedì 2 settembre nella sala consiliare del comune di San Giorgio di Piano.

Massimiliano Galloni ha ricoperto l’incarico di comandante del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera coordinando il servizio intercomunale attivo nei territori di Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e, dal 2011, anche Castel Maggiore. Laureato in Scienze politiche, ha ricoperto incarichi di comando in diversi comuni del territorio bolognese e svolge attività di docenza nell’ambito della formazione per la polizia locale.

Marco Rocca, nuovo comandante, ha finora ricoperto il ruolo di vicecomandante del Corpo e la responsabilità del primo reparto della Polizia Locale dell’Unione. In precedenza ha diretto il servizio di Polizia Municipale del Comune di San Giorgio di Piano. Anche lui laureato in Scienze politiche, vanta una lunga esperienza nel coordinamento operativo e amministrativo dei servizi locali di polizia.

Desidero augurare buon lavoro al dottor Rocca figura più che idonea per questo incarico, non solo per le doti professionali ma anche per la conoscenza e l’esperienza precedentemente maturata nel campo; un bagaglio prezioso per affrontare le sfide che ci aspettano e rafforzare ancora di più il rapporto di fiducia e collaborazione con la cittadinanza – dichiara il presidente dell’Unione Reno Galliera, Stefano Zanni – Sono certo che saprà proseguire con competenza e dedizione il percorso già avviato dal Corpo Unico di Polizia Locale sotto la direzione del Comandante dott. Galloni, al quale rivolgo un sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità con cui ha guidato il Corpo in questi anni complessi che hanno visto la nostra Polizia Locale sempre all’avanguardia in termini di dotazioni, mezzi e formazione. A lui vanno i migliori auguri per un nuovo inizio.