A Castelvetro di Modena resta ancora chiuso un tratto di strada provinciale 18 nella zona compresa tra Levizzano Rangone e Puianello a causa del cedimento parziale di un’opera di sostegno posta a valle in un tornante stradale. La Provincia di Modena ha disposto la chiusura dell’asse viario dallo scorso 4 giugno, in attesa di elaborare una proposta progettuale risolutiva della criticità.

Al momento, fanno sapere i tecnici della Provincia, è stato realizzato il progetto di ripristino della strada, e Consap (la società in house individuata dalla Struttura Commissariale per la realizzazione dell’opera) ha espletato la procedura di gara ma non ha ancora aggiudicato i lavori, in attesa che la Struttura Commissariale approvi una rimodulazione finanziaria.

Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia sottolinea che «ad oggi attendiamo l’aggiudicazione dei lavori da parte di Consap, così da avviare rapidamente l’intervento di ricostruzione del muro di sostegno stradale e ripristinare la transitabilità della strada. Stiamo valutando anche altre ipotesi procedurali, nel caso in cui dovessero accelerare le tempistiche, come ad esempio quella di riacquisire da Consap la titolarità della gestione dell’opera. Sono valutazioni attualmente in corso da parte della nostra struttura tecnica e amministrativa».

L’intervento di consolidamento del muro di sostegno, era stato inserito nell’elenco di opere di ricostruzione dopo gli eventi del maggio 2023 (cosiddetti interventi Figliuolo), dato che in quell’occasione fu interessato anche il manufatto in oggetto.