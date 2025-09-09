<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione cavalcavia e lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Valsamoggia e Modena sud, verso Milano. L’area di parcheggio “Castelfranco est”, situata nel suddetto tratto, chiuderà con orario 19:00-5:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, percorrere la viabilità ordinaria: SP569 Nuova Bazzanese, SP Nuova Pedemontana, SP623 via Vignolese, SP623 via Modenese e rientrare in A1 alla stazione di Modena sud.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 settembre, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano: Parma; verso Bologna: Reggio Emilia.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima. In alternativa si consigliano i seguenti percorsi alternativi: da Padova verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sul Raccordo di Casalecchio, alla stazione di Bologna Casalecchio, per immettersi sulla A1 Milano Napoli in direzione di Firenze; da Padova verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna, in direzione Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale; da Padova verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto, alla stazione di Bologna San Lazzaro.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Ancona, il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.