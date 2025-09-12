<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Si è svolta nei giorni scorsi a Bologna l’Assemblea elettiva ANVA (Associazione Nazionale Commercio su Aree Pubbliche) Emilia-Romagna che ha eletto Giovanni Campani, operatore su area pubblica di Reggio Emilia, nuovo Presidente Regionale ANVA.

Oltre al Presidente, è stata eletta anche la nuova Presidenza regionale della categoria degli operatori su area pubblica, nella quale sono entrati ufficialmente quattro rappresentanti di ANVA Modena: Paolo Panini, Antonella Albinelli, Massimo Marchi e Marco Poggi.

“Si tratta di un importante riconoscimento – commentano i neoeletti – per gli operatori del commercio su area pubblica modenesi. Ci impegneremo a rappresentare al meglio la categoria, assumendo il ruolo di rappresentanti delle istanze e delle problematiche del settore presso il tavolo regionale della federazione di categoria”.