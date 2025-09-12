<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Il Consorzio Parmigiano Reggiano annuncia la propria partecipazione alla 7ª edizione del Mondial du Fromage et des Produits Laitiers (14-16 settembre 2025, Tours, Francia, GRAND HALL – D11 ). Questo Salone internazionale, che nell’ultima edizione ha registrato oltre 200 espositori e più di 3.600 professionisti, è oggi un appuntamento irrinunciabile per tutti gli operatori della filiera lattiero-casearia: dai caseifici agli affinatori, dai distributori agli chef.

Per il Consorzio sarà un’occasione unica per presentare a un pubblico altamente qualificato l’eccellenza della DOP Parmigiano Reggiano, sottolineandone la qualità artigianale – frutto di soli tre ingredienti: latte, sale e caglio – la versatilità di utilizzo e l’impegno costante nel campo dell’educazione e della formazione degli addetti ai lavori.

Diverse aziende del Consorzio, in particolare quelle che hanno vinto il premio Casello d’Oro, parteciparanno inoltre al Concorso Internazionale organizzato nell’ambito del Mondial du Fromage, in collaborazione con la prestigiosa Guilde Internationale des Fromagers.

La partecipazione al Mondial du Fromage si inserisce in un contesto di grande dinamismo sui mercati esteri. Nel 2024 le esportazioni complessive di Parmigiano Reggiano hanno raggiunto 72.440 tonnellate, con un incremento del +13,7%rispetto al 2023. Il mercato statunitense si conferma al primo posto (+13,4%), mentre la Francia – con circa 15.000 tonnellate esportate – consolida il proprio ruolo di secondo mercato mondiale per la Dop, e primo in Europa, registrando una crescita del +9%. Numeri che confermano la forte passione dei consumatori francesi per il Parmigiano Reggiano e l’importanza strategica di questo Paese.

La presenza a Tours sarà dunque l’occasione per raccontare questi risultati e ribadire che la forza del Parmigiano Reggiano si fonda su tre pilastri: tradizione, artigianalità e, anche formazione. In questa direzione si inserisce l’Accademia Parmigiano Reggiano, lanciata ufficialmente nel 2025: un centro internazionale di cultura del prodotto e di formazione immersiva rivolto a professionisti di tutti i canali – dalla GDO alla ristorazione, dal catering al dettaglio indipendente – con percorsi costruiti su misura per ogni settore.

Ad oggi l’Accademia – che ha sede a Reggio Emilia – ha già coinvolto oltre 700 dipendenti di grandi catene della distribuzione e del retail, in Italia e all’estero. Le attività formative hanno toccato 10 Paesi in 4 continenti – tra cui Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna, Giappone, Australia ed Emirati Arabi – e l’obiettivo è di raddoppiare questi numeri entro la fine del 2025. Attraverso masterclass pratiche, visite ai caseifici e sessioni sensoriali, i partecipanti hanno la possibilità di approfondire l’intero processo produttivo, le tecniche di taglio e porzionatura e le caratteristiche delle diverse stagionature. Un approccio che consente a buyer, chef e operatori di accompagnare i consumatori verso scelte più consapevoli, valorizzando ogni forma della DOP.

La partecipazione al Mondial du Fromage 2025 consentirà al Consorzio di rafforzare ulteriormente il dialogo con partner commerciali e opinion leader internazionali, consolidando il legame con la Francia e riaffermando la centralità del Parmigiano Reggiano come simbolo del Made in Italy.

Durante il Salone si terranno inoltre due workshop all’interno della Sala Conferenze: domenica 14, alle ore 12.30, il focus sarà sull’apertura e sul taglio della forma, mentre lunedì 15, alle ore 13.30, sulle diverse stagionature del prodotto. Entrambi saranno seguiti da degustazione guidate.

Grazie a iniziative come l’Accademia e alle degustazioni guidate, il Consorzio ribadirà come il Parmigiano Reggiano sia molto più di un pezzo di formaggio: un prodotto unico al mondo, ambasciatore dei valori italiani di qualità, cultura e tradizione, sempre più riconosciuto e apprezzato dai consumatori internazionali.