“È incredibile la richiesta di archiviazione delle indagini nei confronti di chi ha ucciso (rimasto, purtroppo, ancora ignoto) a brucia pelo il cane Franco sparandogli mentre era in passeggiata con la sua compagna ed il suo “compagno umano” lo scorso febbraio nelle colline Bolognesi”, ha dichiarato l’Avv. Annarita D’Errico, responsabile LAV degli Sportelli contro i maltrattamenti, legale del caso, che ha aggiunto: “E’ una bruttissima pagina che a suo tempo ha giustamente fatto indignare tutta la provincia di Bologna. Una violenza che sarebbe potuta capitare a chiunque e che ora la Procura della Repubblica di Bologna vorrebbe archiviare solo perché le indagini svolte fino ad ora, e assolutamente insufficienti per LAV, non hanno portato all’individuazione del responsabile di una simile e tremenda azione”.

Franco viveva presso il rifugio Riot Dog, dove sono ospiti altri cani, tra cui alcuni affidati a LAV. Il fatto che non sia stato individuato il colpevole dell’uccisione del cane fa sentire in pericolo tutti coloro che girano intorno al rifugio, umani e animali.

“Siamo certi che se le indagini fossero state condotte con un maggiore approfondimento, avrebbero potuto portare a risalire a chi ha sparato a Franco. LAV non si ferma: presentiamo opposizione alla richiesta di archiviazione al GIP di BOLOGNA, e l’atto conterrà nel dettaglio le nostre proposte di indagini suppletive. Se c’è una vittima di arma da fuoco, il colpevole va cercato con forza a prescindere da chi ha perso la vita, che sia animale o umano. Per noi non esistono vittime di serie B”, ha concluso D’Errico.