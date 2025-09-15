<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

La giornata, organizzata dalla Fondazione Montecatone, inizierà al mattino al Palace Sport Center, in via Giovanni Gronchi, 9 a Imola dove dalle 10.15 alle 12:00 assieme ad alcuni pazienti dell’Istituto di Montecatone ci saranno presenti diversi campioni di Padel in carrozzina, tra cui spicca la presenza di Giuseppe “Pippo” Galliano, referente dell’associazione “Para Padel Project”, impegnato in un tour nelle unità spinali italiane al quale non poteva certo mancare una tappa a Montecatone.

Lo stesso Galliano sarà protagonista nel pomeriggio di una testimonianza nel Parco dell’Istituto di Montecatone, dove dalle 13:00 alle 17:00 è in programma la seconda parte dell’Open Day. Assieme a lui Davide Cortini e Omar Bortolacelli (foto), entrambi ex pazienti di Montecatone, porteranno le loro esperienze di rinascita attraverso lo sport.

Cortini è campione di handbike della nazionale azzurra di Paraciclismo, fresco di medaglia di bronzo ai recenti mondiali in Belgio, mentre Bortolacelli è uno sportivo che annovera diversi interessi, tra handbike, motociclismo e maratona, non disdegnando le sfide impossibili, come quella che nel 2021 lo ha visto salire al Santuario della Madonna di San Luca a Bologna utilizzando un esoscheletro.

Ospite di eccezione della giornata il campione del mondo Simone Cerasuolo, nuotatore dell’Imolanuoto che ha conquistato l’oro nei 50 rana ai recenti mondiali di Singapore, accompagnato dal presidente Mirko Piancastelli, l’allenatore Cesare Casella e i compagni di squadra Michele Busa, Alessandro Pinzuti, Arianna Castiglioni, Alessia Polieri.

Per tutto il pomeriggio musica dal vivo con il duo Loris Ceroni e Antonella Nuti, tornei di bocce e tennis tavolo e dimostrazioni di Pet Therapy con le volontarie dell’Associazione Chiaramilla.