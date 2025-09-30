<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Come da cronoprogramma, sono terminati i lavori di ampliamento e riqualificazione del parcheggio ex Staveco, in viale Panzacchi.

La struttura è stata realizzata e collaudata, in questi giorni si sta realizzando la segnaletica orizzontale, mentre nei giorni scorsi si è conclusa l’installazione della parte tecnologica.

Si è ora in attesa di alcuni passaggi burocratici dopodiché a metà ottobre il parcheggio verrà aperto al pubblico.

Con questo intervento di soprelevazione i posti auto passano dagli attuali 180 a 305, con importanti ricadute positive sulla mobilità e sull’accessibilità dell’area sud del centro storico.