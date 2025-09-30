<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

In occasione della quarta giornata nazionale degli Ospedali Storici Italiani organizzata da ACOSI (Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani), domenica 5 ottobre 2025 alle ore 16 l’Istituto Ortopedico Rizzoli, in collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura e Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, propone un evento dedicato alla scoperta dell’identità storica e scientifica del Complesso di San Michele in Bosco, ex monastero olivetano.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla meridiana a foro gnomonico progettata nel diciottesimo secolo dal padre olivetano Ferdinando Messia de Prado, con la proiezione di un video dedicato che sarà poi visibile accanto alla meridiana stessa. L’evento è a cura della responsabile della Biblioteca del Rizzoli Patrizia Tomba, della professoressa Manuela Incerti del Dipartimento di Architettura e del professor Paolo Lenisa del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università di Ferrara.

L’iniziativa Luce e Tempo al Rizzoli – Storia di scienza, innovazione digitale e accessibilità nell’ex monastero di San Michele in Bosco si inserisce all’interno del progetto di divulgazione scientifica Ferrara delle Scienze – dedicato quest’anno al tema della luce. L’associazione culturale ACOSI, che vede il Rizzoli tra i suoi soci, nasce con lo scopo di proteggere, studiare e far conoscere la realtà del patrimonio storico, artistico e culturale degli antichi ospedali italiani.

Gli interventi in programma:

Presentazione del progetto: Paolo Lenisa

Il complesso monumentale di San Michele in Bosco – Paola Foschi

Per un profilo di Ferdinando Messia de Prado – Anna Maragno

La meridiana di San Michele in Bosco – Manuela Incerti

****

Accesso libero e gratuito

Ingresso Atrio Monumentale, Sala Vasari

Istituto Ortopedico Rizzoli – via Pupilli n.1, Bologna