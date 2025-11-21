<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

La Polizia di Stato di Bologna ha sanzionato un soggetto straniero alla guida di un autoarticolato che ha percorso un tratto di autostrada contromano. Nello specifico, nella giornata del 7 novembre scorso, il Centro Operativo Polizia Stradale di Firenze (COPS), insieme alla Sala Radio di Autostrade Per l’Italia di Firenze, ha segnalato alle pattuglie della Sottosezione di Pian del Voglio (BO) la presenza di un mezzo pesante che aveva imboccato contromano lo svincolo autostradale di Pian del Voglio, immettendosi nella carreggiata “nord”, direzione Bologna, percorrendola contromano per un chilometro e mezzo.

Le pattuglie, intervenute in regime di safety car per rallentare il traffico, hanno intercettato il mezzo pesante poco prima della galleria “Sospara”, fermandolo in totale sicurezza e senza che si verificassero incidenti.

Al conducente, un soggetto straniero dipendente di un’azienda di autotrasporti che stava effettuando un trasporto di materiale ferroso, è stata contestata la violazione prevista dall’art. 176 del CdS per guida contromano in autostrada, con la segnalazione per la revoca della patente di guida, già inviata al Prefetto di Bologna, che determinerà l’entità della sanzione amministrativa che potrebbe anche superare gli 8.000 euro. Sul mezzo pesante, infine, è stato disposto il fermo amministrativo di tre mesi.