Si è svolta questo pomeriggio presso la Biblioteca Daria Bertolani Marchetti di Formigine la cerimonia di encomio a Noureddine Abaslami, il cittadino che lo scorso venerdì è intervenuto durante la rapina alla farmacia di Corlo, difendendo il personale e contribuendo al recupero della refurtiva. Il riconoscimento, riportato sulla targa consegnata dalla Sindaca di Formigine Elisa Parenti e dal Presidente di Federfarma Modena Fabrizio Violi, è stato assegnato “per lo straordinario gesto di coraggio e senso civico con cui ha difeso il personale della Farmacia Madonna della Neve di Corlo, recuperando la refurtiva durante una rapina. Il suo intervento, tempestivo e disinteressato, rappresenta un esempio di alto valore umano, che onora la comunità e ne incarna i più nobili principi”.

“Sono molto emozionato – afferma Noureddine Abaslami – di essere qui oggi. Quello che ho fatto è stato un gesto istintivo, un qualcosa che andava fatto per questo Paese e questo Comune. In quel momento non ho avuto paura: vedendo una violenza così grande davanti ai miei occhi non sono riuscito a stare fermo. Ringrazio i miei concittadini, la mia famiglia, i miei amici e tutti coloro che sono venuti qui oggi a condividere questo momento così importante per me. Grazie ovviamente anche al Comune di Formigine e a Federfarma per questo riconoscimento”.

Dichiara la Sindaca Elisa Parenti: “Ci sono momenti in cui una comunità intera si stringe attorno a un gesto. Gesti che non passano inosservati, che scuotono, che danno un esempio. Noureddine Abaslami ha compiuto un atto che definire coraggioso è dire poco. Davanti alla violenza, all’egoismo, al pericolo, ha scelto di intervenire. In un tempo in cui siamo spesso abituati a girarci dall’altra parte, Noureddine ha fatto esattamente il contrario. Non si è voltato. Ha scelto. Con coraggio, con umanità, con cuore. Oggi non celebriamo solo un’azione, ma ciò che rappresenta. Celebriamo la forza silenziosa delle persone per bene, quelle che rendono migliore il posto in cui viviamo. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, esprimo profonda gratitudine e conferisco con emozione questo encomio solenne a Noureddine Abaslami, esempio di coraggio, senso civico e umanità. Con lui, oggi, ci sentiamo tutti un po’ migliori”.

Commenta il presidente di Federfarma Modena, Fabrizio Violi: “Se siamo qui, oggi, a partecipare a una cerimonia così solenne, è perché qualcuno non ha voltato la testa dall’altra parte, non ha fatto finta di nulla. Con la sua azione il signor Abaslami ha dato prova di grande coraggio e senso civico, intervenendo nel corso di una rapina in Farmacia. Un intervento che gli è costato caro, anche se per fortuna con danni reversibili. Se da cittadini non possiamo che ringraziarlo profondamente per l’altruismo di cui ha dato prova, posso aggiungere che, come farmacisti, avvertiamo una profonda empatia: nostro compito, infatti, è quello di prestare, sebbene in forme differenti, aiuto e supporto alle persone che a noi si rivolgono, utenti che possono essere anche in difficoltà, o gravati da qualche preoccupazione riguardo il proprio stato di salute. Per questo siamo particolarmente vicini a un cittadino che ha voluto e saputo aiutare quando ne ha sentito la necessità. Lo ringrazio di tutto cuore, a nome dei colleghi della Farmacia Madonna della Neve, del Consiglio direttivo e di tutte le 182 Farmacie associate a Federfarma. Un ringraziamento sentito anche al Comune di Formigine, che ha voluto consegnare insieme a noi questo riconoscimento, che speriamo restituisca tutta la misura della nostra riconoscenza. Siamo certi che, ogni volta che il signor Abaslami varcherà la soglia della farmacia, sarà accolto da un grande sorriso”.