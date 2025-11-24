<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Distretto Savena Idice informa che in questi giorni le persone residenti a San Lazzaro nate nel 1960 (in tutto 439 persone) stanno ricevendo la lettera d’invito per la vaccinazione gratuita contro Herpes Zoster (fuoco di Sant’Antonio) e Pneumococco, due infezioni che possono comportare gravi complicanze con l’avanzare dell’età.

Le sedute vaccinali dedicate ai residenti a San Lazzaro si svolgeranno presso la Casa della Comunità in via della Repubblica 11 nelle date del 3, 4, 17 e 18 dicembre 2025. L’obiettivo regionale è raggiungere una copertura vaccinale del 35% per questa precisa fascia di età. A San Lazzaro la risposta della popolazione è in costante crescita: si è passati dal 4,3% a fine 2024 al 21,6% del 31 ottobre 2025, con un incremento di oltre 70 nuove adesioni in meno di un anno. Un risultato significativo che testimonia la crescente consapevolezza sull’importanza della prevenzione e sull’efficacia dei vaccini nel proteggere la salute.