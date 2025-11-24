In mattinata attenuazione della nuvolosità a partire dalle province occidentali, con qualche precipitazione residua sulle province orientali in rapido esaurimento. Nel pomeriggio condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.
Temperature minime stazionarie con valori compresi tra 3 e 6 gradi; massime in aumento sulle pianure emiliane, in diminuzione sulla Romagna e settore costiero, con valori intorno a 10 gradi. Venti in prevalenza deboli occidentali, con rinforzi da sud-ovest sui crinali appenninici. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo.
(Arpae)