Era ricercato da circa 3 anni nell’intero territorio nazionale in quanto condannato per una dozzina di furti in abitazione compiuti nel ravvenate e nel forlivese tra l’aprile e il maggio del 2022. Nella tarda serata del 21 novembre è stato sorpreso a Novellara, proprio durante un tentativo di furto in un’abitazione. Intorno alle ore 23:30, i Carabinieri della Stazione di Novellara, congiuntamente ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Guastalla, al culmine delle ricerche del fuggitivo lo individuavano in un casolare abbandonato. Identificato in un albanese 34enne, veniva tratto in arresto avendo a suo carico pendente da circa 3 anni un provvedimento restrittivo.

L’arrestato è stato rintracciato in un casolare abbandonato di Novellara al termine di mirate ricerche avviate in relazione a un tentativo di furto in abitazione avvenuto poco prima. Nel dettaglio, il 34enne, unitamente a due complici che sono riusciti a dileguarsi, aveva tentato un furto presso l’abitazione di un 66enne del luogo. Vistosi scoperto dal proprietario, si era dato immediatamente alla fuga attraverso le campagne circostanti, rifugiandosi in un casolare abbandonato. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di strumenti atti allo scasso, immediatamente posti sotto sequestro.

Dai controlli è poi emerso che il 34enne albanese era ricercato in quanto colpito dall’ordine di carcerazione pendente a suo carico e quindi l’hanno tratto in arresto. Prima di condurlo in carcere per l‘espiazione della pena l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per i reati di concorso in tentato furto in abitazione e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Per quest’ultima denuncia gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirebbero per i consueti approfondimenti investigativi, al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.