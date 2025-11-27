<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

La Polizia di Stato di Bologna è intervenuta in aiuto ad un’anziana signora di origini straniere in stato confusionale che ha accusato difficoltà motorie sul treno Bologna Centrale-Lecce.

Nello specifico, nella notte di qualche giorno fa, gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Bologna, sono intervenuti a seguito di una segnalazione di due viaggiatrici che hanno visto la signora accomodata in sala d’attesa in stato confusionale che accusava difficoltà motorie.

Gli agenti, dopo aver verificato che la signora non necessitasse di cure mediche ma solamente di assistenza e di conforto, si sono subito prodigati per ritardare la chiusura della sala d’attesa, fino all’arrivo del treno che avrebbe riportato la signora in Puglia.

Nel frattempo, mentre alcuni colleghi hanno provveduto a comprare acqua e cibo per l’anziana, un Agente della Polfer di Bologna si è offerta di far compagnia alla viaggiatrice.

La donna è stata poi accompagnata al treno per Lecce e il giorno successivo è stata contattata dalla collega della Polfer per sapere se fosse arrivata e se stesse bene. La signora ha assicurato e ringraziato nuovamente tutti i poliziotti che in qualche modo l’hanno aiutata e confortata in un momento di difficoltà.

La donna ha poi scattato una foto insieme alla poliziotta in segno di stima e riconoscenza per l’assistenza ricevuta.