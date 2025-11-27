<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Come se fosse andato in scena un secondo atto. È quello che è capitato ad un diciassettenne martedì scorso in piazza VIII Agosto, quando due agenti in borghese del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale lo hanno riconosciuto per un episodio riconducibile a dieci giorni prima. Allora infatti, il ragazzo era stato controllato nello stesso luogo nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, ma era riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce, perdendo però il telefono e i documenti.

Riconosciuto e fermato dagli agenti, il diciassettenne ha tentato nuovamente la fuga opponendo una violenta resistenza. Nel corso della successiva perquisizione, è stato trovato in possesso di due panetti di hashish occultati negli abiti e nello zaino, per un totale di 178 grammi, sostanza che è stata sequestrata. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente il ragazzo, sia durante il trasporto sia durante la permanenza nei locali della Polizia Locale, ha messo in atto azioni riconducibili a crisi di tipo epilettico. Accompagnato in ospedale, è stata successivamente accertata la sua idoneità al trasporto nella struttura di detenzione minorile di Ancona individuata dal Magistrato di turno. Il giorno successivo, il diciassettenne è stato accompagnato nel centro di giustizia minorile di Ancona a disposizione del Magistrato titolare delle indagini.