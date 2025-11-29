Inizialmente cielo velato e visibilità ridotta nelle aree di pianura per foschie dense e nebbie, in graduale dissolvimento. Nel corso della mattinata aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale con deboli precipitazioni che tenderanno ad interessare, dal pomeriggio, il settore centro-occidentale.
Temperature minime stazionarie o in lieve locale diminuzione su valori tra -1 e 0 gradi, di poco superiori allo zero nel riminese. Massime senza particolari variazioni, comprese tra 6 e 11 gradi. Venti deboli sud-occidentali sui rilievi, in prevalenza occidentali sul resto del territorio. Mare mosso, poco mosso in serata.
(Arpae)