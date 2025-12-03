<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

In merito alle preoccupazioni, emerse in queste ore, sulla possibilità di continuare a visionare in versione integrale tutti gli atti amministrativi adottati dall’Ente sul sito istituzionale, si chiarisce quanto segue.

Il Comune di Bologna ha adottato da tempo una prassi che è quella della pubblicazione integrale di tutti gli atti amministrativi (determine, delibere, ordinanze, oltre allo Statuto, regolamenti e piani) sul sito istituzionale. Una prassi da più parti considerata virtuosa, perché estende la diffusione e conoscibilità dei documenti prodotti dall’amministrazione ben oltre l’assolvimento degli obblighi di legge.

In questo periodo è in corso una ampia revisione di tutti i documenti pubblicati in modalità integrale, al fine di rendere compatibile la volontà di continuare a mantenere la massima trasparenza sui propri atti e l’esigenza di tutela della privacy, che rende necessario verificare uno ad uno i documenti caricati sul sito istituzionale, per verificarne la compatibilità con le prescrizioni normative.

Nella fase di revisione, tutti gli atti di nuova formazione continueranno ad essere integralmente pubblici, come prevedono le norme del Testo Unico degli Enti Locali, sull’Albo pretorio per un tempo di 15 giorni dalla pubblicazione. Trascorso il termine di pubblicazione obbligatoria sull’Albo pretorio, gli atti continueranno ad essere visibili in versione integrale sul sito istituzionale dell’Ente – ad eccezione delle parti in cui compaiono dati personali -; mentre gli atti pregressi saranno visibili sul sito man mano che l’attività di compliance sulla privacy viene svolta.