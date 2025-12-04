<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Come cambierà sostare con la propria auto a Correggio? La risposta arriva giovedì 11 dicembre, alle 20:45, quando si terrà un incontro di presentazione del nuovo piano sosta. L’appuntamento è nella sala conferenze “Recordati” di Palazzo dei Principi.

Il sindaco Fabio Testi, insieme ai rappresentanti di City Green Light– società incaricata dello sviluppo del progetto – illustrerà su quali principi si è basata la riorganizzazione della sosta a pagamento e il rinnovamento degli stalli blu, pensati per favorire una migliore rotazione dei parcheggi e una gestione più semplice dei pagamenti. Il progetto prevede anche l’installazione di alcuni pannelli a messaggio variabile su cui compariranno in tempo reale le disponibilità di stalli liberi in alcuni parcheggi del centro (Piazza San Quirino, Parcheggio Interrato a Porta Reggio e Piazza Garibaldi) in modo da indirizzare l’automobilista evitando giri a vuoto.

Nel corso della serata verrà inoltre presentato l’aggiornamento del sistema di controllo degli accessi alla Ztl, con la realizzazione di veri e propri varchi grazie al ricorso alle telecamere.

La cittadinanza è invitata a partecipare.