Uno “speed date” letterario per appassionati di storie, lettori principianti, curiosi di libri, esploratori di nuovi mondi creati con le parole: è “Malandrino”, l’appuntamento in programma sabato 6 dicembre, alle 17, alla Biblioteca Loria, a ingresso libero. Un’occasione divertente per incontrarsi, chiacchierare, scambiarsi opinioni e, magari, scoprire un’affinità di lettura.
L’incontro, già sperimentato con successo in occasione della Festa del Racconto, è animato dai volontari della Festa e dai partecipanti ai gruppi di lettura che, accogliendo gli ospiti nelle postazioni allestite al piano terra della Biblioteca, proporranno – da lettore a lettore – i libri che più amano.
L’appuntamento fa parte delle iniziative di promozione della lettura della Biblioteca comunale Loria (per informazioni: 059 649 950; biblioteca@comune.carpi.mo.it).