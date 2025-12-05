<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Le associazioni di volontariato del Comitato Consultivo Misto del Distretto di Scandiano hanno recentemente organizzato una cena al Circolo Ponte Luna di Rubiera per raccogliere fondi a favore della radiologia dell’Ospedale Magati.

I fondi raccolti (circa 900 euro), destinati al progetto di sostituzione di un ortopantomografo della radiologia di Scandiano, si andranno ad aggiungere ad una raccolta fondi estremamente partecipata, che ha visto il coinvolgimento di imprenditori, privati cittadini e associazioni del Distretto.

Erano presenti gli amministratori del distretto, la consigliera regionale Maria Laura Arduini, Il Direttore del Distretto, Dr. Marco Ferri, la Dr.ssa Cristina Incerti Medici, responsabile medico dell’Ospedale Magati e tutto il personale della Radiologia di Scandiano con il direttore Dr. Matteo Zanichelli.

I Comitati Consultivi Misti, istituiti con legge regionale ER n°19 del 1994, sono organismi a composizione mista, cioè composti da membri eletti dalle associazioni di volontariato (in numero maggioritario) e da membri scelti dall’Azienda cui la legge attribuisce il compito di verificare la qualità percepita delle prestazioni erogate dall’Azienda. Nel territorio provinciale operano 6 Comitati, uno per ogni Distretto dell’Azienda USL. Il Comitato del Distretto composto da circa 12 rappresentanti di cui 4 dell’azienda USL e 8 delle associazioni di volontariato.

I Comitati Consultivi Misti si propongono di favorire la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali aziendali per quanto attiene gli aspetti relativi al miglioramento della qualità dei servizi e della comunicazione fra la struttura sanitaria e gli utenti. Si propone inoltre di diffondere la conoscenza e la partecipazione attraverso il coinvolgimento delle diverse Associazioni di tutela e di volontariato.