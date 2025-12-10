<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Nella serata di ieri, 9 dicembre, la Squadra Mobile di Bologna ha tratto in arresto un 30enne di nazionalità nigeriana, sorpreso in flagranza di reato mentre cedeva sostanza stupefacente del tipo crack nel quartiere Bolognina.

Gli agenti, impegnati in un servizio dedicato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno osservato l’uomo effettuare la cessione della sostanza in via Di Vincenzo, estraendo dalla bocca una pallina. L’intervento tempestivo degli operatori di Polizia ha consentito di bloccare il soggetto nigeriano e recuperare la dose, una pallina di sostanza per un peso lordo complessivo di 1 g, che è risultata essere cocaina in forma di crack. L’attività ha permesso, inoltre, di sequestrare contanti, pari a 220 euro, rinvenuti addosso al fermato. L’arrestato, irregolare sul territorio nazionale e già gravato da pregiudizi di polizia, anche per fatti analoghi legati allo spaccio in città, è stato tratto in arresto e sarà sottoposto a rito direttissimo.

Nella stessa giornata di ieri, alle 22:00 circa, le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un cittadino marocchino 27enne. L’uomo, già gravato da pregiudizi di Polizia, è stato sottoposto a controllo all’altezza di via Zanardi angolo via Agucchi, e veniva trovato in possesso di nr. 2 panetti di hashish per un peso di circa 190 grammi e di un involucro contenente cocaina dal peso di 24 grammi. L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e tradotto nella locale Questura in attesa dell’udienza con rito direttissimo fissato per la mattina odierna.