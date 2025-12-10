<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, i Carabinieri di Bologna hanno fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti pediatrici dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche (ISN), portando un momento di gioia e vicinanza a chi trascorre il Natale in ospedale. I militari delle stazioni Bologna Pilastro, Bologna e Bologna Mazzini hanno consegnato doni ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria e Neuropsichiatria dell’età evolutiva dell’IRCCS ISN, presso l’Ospedale Bellaria e l’Ospedale Sant’Orsola. Nella circostanza, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno distribuito ai piccoli pazienti del materiale istituzionale, tra cui gadget e altri oggetti per uso scolastico.

Ad accompagnare il comandante Andrea Palumbo (Bologna Pilastro), il comandante Angelo Strappato (Bologna), il comandante Andrea d’Urbano (Bologna Mazzini) e una rappresentanza dell’Arma, erano presenti il Direttore Amministrativo dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche, dott. Giovanni Ferro, il Direttore Scientifico, prof. Raffaele Lodi, e il Direttore Operativo, Andrea Longanesi, che hanno accolto con calore la delegazione dei Carabinieri. All’iniziativa, che ha visto il contributo non condizionante di Unisalute, ha partecipato anche Daniele Ravaglia, presidente della Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche, che ha contribuito alla preparazione dei doni.

“In un momento dell’anno così speciale, riuscire a portare un sorriso a chi è in ospedale significa molto più di un semplice dono, è un atto di umanità che testimonia quanto il territorio sappia stringersi attorno ai più fragili”, ha affermato il dottor Ferro. A lui si è unito il professor Lodi, che ha sottolineato: “Questo gesto da parte dei Carabinieri rappresenta una forma concreta di attenzione e sensibilità che supera qualsiasi dichiarazione. Iniziative come questa non solo portano conforto, ma rafforzano il rapporto tra le forze dell’ordine e la cittadinanza”.

“La vicinanza dell’Arma dei Carabinieri ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, soprattutto durante le festività, è gesto di profonda umanità. L’Arma è un’istituzione profondamente radicata nella Paese e in città e sentita come vero e proprio punto di riferimento di sicurezza e vicinanza. L’impegno di solidarietà verso i più piccoli testimonia quanto la comunità sappia farsi rete attorno a chi vive situazioni di fragilità. Come Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche siamo felici di accogliere un’iniziativa che unisce istituzioni, territorio e cittadinanza in un gesto concreto, capace di generare speranza”, ha detto Ravaglia.

L’iniziativa dei Carabinieri delle Stazioni Bologna Pilastro, Bologna e Bologna Mazzini si colloca infatti in un più ampio clima di solidarietà, con l’obiettivo di rendere il Natale un momento speciale per bambini e famiglie anche in periodi difficili.