Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato l’assunzione, in locazione passiva, di un locale destinato a ospitare gli Uffici della Polizia di Stato in zona Bolognina.

Il locale è di circa 130 mq complessivi e si trova nel quadrilatero tra le vie Fioravanti – Carracci – Bolognese – Matteotti.

L’acquisizione viene effettuata in risposta al relativo avviso pubblico che ha consentito di individuare un locale ritenuto idoneo, su cui sono necessari lavori di adeguamento.

Il Comune corrisponderà al proprietario privato dell’immobile un canone mensile di 2.773,08 euro per i primi 6 anni (la cifra è comprensiva degli oneri per i lavori di adeguamento), con decorrenza dalla data di consegna dei locali. Il locale verrà poi concesso in comodato gratuito alla Prefettura di Bologna.

Il comodato avrà durata di 6 anni, con possibilità di rinnovo per altri 6 anni in dipendenza del contratto di locazione principale concluso con il proprietario privato.

L’assegnazione del locale rientra negli obiettivi tracciati dalle linee di indirizzo per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana e sociale nel Quartiere Navile, zona “Bolognina”, che si inseriscono nel ruolo esercitato dal Comune nel garantire la vivibilità e il decoro del proprio territorio e la sicurezza della propria comunità, sia con azioni ed interventi di prevenzione dei reati, sia con attività dirette a promuovere l’inclusione, la protezione e la solidarietà sociale, nonché l’eliminazione dei fattori di marginalità.