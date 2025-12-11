<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

I lavori della tranvia avanzano, non solo in centro storico, ma anche verso nord sulla Linea Verde. Dal 22 dicembre, il cantiere in zona Caserme Rosse si riorganizza in superficie per consentire la riapertura della corsia d’immissione in tangenziale, verso San Lazzaro. Resta chiusa la corsia in uscita dallo stesso svincolo, almeno fino ai primi mesi del 2026, quando si prevede che sarà completato l’intervento sulla rotatoria.

Il tratto interessato di via di Corticella – compreso tra via di Saliceto e la rotonda Consiglio d’Europa, dove si sta realizzando il sottopasso tranviario – diventa di conseguenza percorribile soltanto verso periferia; la circolazione verso il centro, invece, viene deviata su via Proni, a senso unico in direzione Giuriolo ad eccezione del segmento finale, così da consentire l’ingresso nel parcheggio del centro commerciale La Corte. Infine, chi percorre via di Corticella provenendo da nord potrà immettersi nella tangenziale o proseguire verso centro attraverso via Proni.

Sempre lungo via di Corticella, qualche giorno prima, a partire dal 19/12, scenderanno su strada anche i lavori tra via della Croce Coperta e via Pinardi e, contemporaneamente, il cantiere nel tratto compreso tra via Fiammelli e via Lipparini comincerà a migrare sul lato ovest della carreggiata. In entrambi i casi la viabilità alternativa prevede il mantenimento di una corsia a senso unico verso periferia.

Linea Rossa: il Pontelungo e la via Emilia

Pur senza modifiche alla viabilità, da venerdì 12 dicembre un significativo cambio di accantieramento interesserà anche il Pontelungo. I lavori si sposteranno nella sezione nord del cavalcavia, mentre la corsia a senso unico in direzione centro si sposterà a sud. Nella stessa giornata l’area di cantiere si allungherà verso Santa Viola, congiungendosi con quella dove i lavori sono avviati da mesi fino a via Angelo Pió.

Dalla prossima settimana, invece, le operazioni coinvolgeranno anche l’incrocio con via del Triumvirato, che manterrà una sola corsia di immissione sulla via Emilia per un restringimento di carreggiata.

In zona Borgo Panigale, inoltre, si rendono necessari gli ultimi interventi di allaccio alla rinnovata rete dei sottoservizi nelle vie Palladio, Azzolini, Canuti, Bombelli, Bagnomarino, delle Scuole e Correnti. Le operazioni, ciascuna della durata di alcuni giorni, partiranno a dicembre per proseguire fino al gennaio 2026. Per le strade a fondo cieco si procederà con delle chiusure nella fascia oraria 9-17, mentre per le vie con uscite secondarie si comincerà già dalle ore 8. In entrambi i casi, di notte, saranno predisposti degli attraversamenti per consentire l’accesso ai residenti.

In centro storico

Intanto in centro storico si continua a lavorare con l’obiettivo di riaprire via Indipendenza entro Natale. Tra gli interventi più impattanti, l’asfaltatura dell’incrocio tra via dei Mille e Irnerio, calendarizzata per la serata del 17 dicembre. Le operazioni partiranno infatti intorno alle 20, con la chiusura completa dell’intersezione dalle 22 fino al mattino seguente. Il traffico notturno sarà deviato lungo via Venturini, con il supporto di movieri nelle immediate vie laterali che indirizzeranno le auto nella circolazione alternativa predisposta.

Gli interventi per trasporto e posa delle rotaie

I lavori di posa dei binari in programma nei prossimi giorni sono i seguenti:

tra il ponte della ferrovia e il Pontelungo a Borgo Panigale (il 10, 14, 17 e 18/12 dalle 00 alle 4.30 e il 15 e 19/12 dalle 10 alle 16);

il primo tratto di via San Felice (dalla porta fino a Riva di Reno, dove le operazioni sono previste 11, 17 e 19/12 dalle 10 alle 16);

via Indipendenza (tra via San Giuseppe e via Irnerio, con svolta su via Venturini, il 15/12 dalle 9 alle 16);

le corsie sud di via Ferrarese vicino allo spiazzo alberato (il 18/12 dalle 10 alle 16 con la sola chiusura di via Raimondi);

viale Aldo Moro (l’11/12 tra le 22 e le 5, con la chiusura della carreggiata verso la Fiera);

via di Corticella (da piazza dell’Unità all’Ippodromo, il 16/12 dalle 10 alle 16).

