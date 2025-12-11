<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Un Natale ricco di eventi per un territorio di oltre 320 chilometri quadrati. Su di esso operano 8 comuni – Camposanto, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero – accomunati dal desiderio di far conoscere le proprie iniziative.

Per questo tutti gli eventi sono stati raccolti in una pagina del sito internet istituzionale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, facilmente accessibile e consultabile: appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età – concerti, spettacoli, mercatini natalizi, eventi culturali e sociali – e un unico punto da cui poter ottenere tutte le informazioni necessarie.

https://www.unioneareanord.mo.it/territori/eventi-e-iniziative/dicembre-2025