Joyful Gospel Choir con il Coro Gospel From Boston venerdì 19 dicembre ore 21.00 saranno al Teatro di Bagnolo in Piano.

Il Joyful Gospel Choir è un insieme di talenti che ha diffuso, attraverso le loro voci, l’entusiasmo e la fede per più di quarant’anni. Pionieri di quella che è stata rinominata musica Gospel contemporanea, sono un punto di riferimento per la comunità religiosa americana. Leon Beal, storico fondatore del coro, sarà accompagnato dal suo collaboratore e amico di lunga data Ronald Davis. Insieme a loro, le talentuose Athene Wilson e Darlene Wynn e Odaine Williams alle tastiere.

Informazioni e prenotazioni: 366.320.6544