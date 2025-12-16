<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Sono due figure di spicco del panorama attoriale nazionale come Massimo Dapporto e Fabio Troiano i protagonisti di Pirandello Pulp, terzo titolo della stagione di prosa del Teatro Celebrazioni di Bologna in programma venerdì 19 e sabato 20 dicembre alle ore 21.00.

Lo spettacolo, diretto da Gioele Dix e scritto da Edoardo Erba, è un’audace rilettura contemporanea del metateatro di Pirandello. L’azione si sviluppa infatti nel vivo delle prove de Il giuoco delle parti, attorno all’incontro-scontro tra il regista Maurizio (Massimo Dapporto) e Carmine (Fabio Troiano), un tecnico luci che non sa nulla dello spettacolo e soffre di vertigini. Maurizio è costretto a ripercorrere l’intero testo per istruire Carmine, il quale, pur di non salire sulla scala per il montaggio delle luci, coglie l’occasione per innescare una serrata discussione su ogni aspetto della regia.

Le intuizioni del tecnico, frutto di una sessualità vissuta pericolosamente, si rivelano inaspettatamente innovative. E Maurizio, passando rapidamente dall’irritazione all’entusiasmo, concepisce così la folgorante idea di una regia pulp: trasformare Il giuoco delle parti in un dramma ambientato in uno squallido parcheggio di periferia, teatro di scambi di coppie.

Ora i ruoli si ribaltano: Maurizio abbandona la regia per salire e scendere dalla scala, mentre Carmine ne diventa la mente pensante. Quello che sembrava un semplice rovesciamento di ruoli sfocia improvvisamente nel dramma, quando la scoperta di inquietanti verità scuote i precari equilibri raggiunti. La commedia precipita così verso un finale inatteso e sorprendente.

La lezione pirandelliana sulla verità e l’apparenza si manifesta con forza nel momento in cui il confronto tra i due supera il confine della finzione. Il metateatro si ribalta in un dramma dal finale inatteso.

Divertente, intelligente e coinvolgente, Pirandello Pulp è una produzione del Teatro Franco Parenti. L’allestimento si avvale delle scene di Angelo Lodi e delle luci di Cesare Agoni.

Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it