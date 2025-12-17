<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Formigine Viva esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Zanni, per tutti “Pippo”, tra i fondatori della lista civica e figura storica dell’impegno civico e sportivo formiginese.

Come ricordato dal segretario di Formigine Viva, Paolo Vacondio: “Zanni Giuseppe, per noi di Formigine Viva e per quasi tutti i formiginesi Pippo, ha concluso quell’unica e irripetibile esperienza che è la nostra vita terrena. Ci uniamo al dolore della sua grande famiglia e dei tanti che hanno avuto il piacere di conoscerlo. Pippo ha vissuto l’eroica stagione in cui persone di diverse appartenenze hanno lavorato insieme per costruire strutture sportive ed associazioni. Il suo impegno civico ha poi trovato nella politica locale e nell’azione amministrativa il suo ambito di sviluppo. Dopo aver segnato con i suoi buffetti sulle guance tutti i giovani di Corlo, come assessore allo sport del Comune di Formigine in forza alla lista civica Formigine Viva, con gli stessi buffetti ha benedetto numerose coppie di sposi. Ci mancherai caro Pippo e buon viaggio”.

Giuseppe Zanni ha lasciato un segno profondo nella comunità di Formigine grazie alla sua instancabile voglia di fare e di costruire, con particolare attenzione ai giovani e quindi al futuro. Fondatore e storico presidente del Centro Sportivo di Corlo, da cui è nata l’ASD, è stato un volontario infaticabile, sempre operativo finché la salute glielo ha consentito.

Ex assessore allo Sport del Comune di Formigine, ha rappresentato un esempio di impegno amministrativo radicato nei valori della partecipazione, della collaborazione e del servizio alla comunità.