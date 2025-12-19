<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Con il voto di oggi abbiamo approvato un bilancio importante, che riesce a garantire i servizi per cittadini e famiglie senza aumentare le tariffe. Questo, nonostante i tagli agli Enti locali del Governo, che hanno richiesto uno sforzo significativo per mantenere gli impegni su capitoli essenziali come il welfare, l’educazione e la casa. Siamo orgogliosi di questo risultato e voglio ringraziare i dipendenti comunali, la giunta e in particolare l’Assessora al Bilancio Roberta Li Calzi, le consigliere e i consiglieri comunali. Siamo ora al lavoro per mettere a punto la misura sul ceto medio annunciata nei mesi scorsi, che verrà presentata all’inizio dell’anno prossimo e che consentirà ai bolognesi di avere un sostegno concreto, in un momento nel quale i salari non sono sufficienti a sostenere il costo della vita.