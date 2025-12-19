<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Secondo la classifica stilata da Expertscape.com, Caterina Longo, Professoressa Ordinaria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Direttrice dell’Unità operativa di Dermatologia dell’Azienda Policlinico Universitaria di Modena, risulta ai vertici internazionali nella diagnosi e cura del melanoma.

Il sito americano, ideato da ricercatori dell’Università del North Carolina, basa la graduatoria sulla produzione scientifica degli specialisti nei vari settori della medicina, con particolare attenzione alle pubblicazioni dell’ultimo decennio, alla qualità della rivista e alla posizione come autore all’interno dell’articolo.

“Sono orgogliosa del risultato raggiunto, che voglio condividere con il gruppo di ricercatori con cui lavoro ogni giorno – commenta Caterina Longo –. Guido una squadra molto valida, formata da dermatologi ospedalieri, docenti universitari, biologi, infermieri, tecnici di laboratorio e data manager che aiutano nella conduzione delle sperimentazioni cliniche e controllano che siano rispettati gli standard richiesti. In questi anni abbiamo condotto importanti studi per la messa a punto di criteri diagnostici robusti utilizzando tecnologie avanzate come la dermoscopia e la innovativa microscopia laser confocale in vivo, sempre più efficaci per riconoscere in fase precoce il melanoma, una neoplasia della pelle molto aggressiva in fase metastatica e in forte crescita”. Longo ringrazia anche l’Azienda AUSL-IRCCS di Reggio Emilia presso la quale sono state svolte molte ricerche cliniche a ricaduta assistenziale.

Expertscape copre tutte le aree della medicina e aggiorna periodicamente le classifiche di atenei, ospedali ed esperti a livello mondiale, europeo e dei singoli Paesi, utilizzando come parametro principale il numero delle pubblicazioni e delle citazioni. La professoressa Longo presenta Impact Factor e H-Index, indicati come parametri per misurare la produzione scientifica, molto alti anche in rapporto all’età anagrafica e accademica. Longo è inoltre componente dei gruppi di lavoro che stilano le linee guida di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) ed EADO (European Academy of Dermato-Oncology) e segretaria generale della Società internazionale di Dermoscopia.