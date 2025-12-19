<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

In occasione del ventennale del gemellaggio tra Bologna e Itabashi, Takeshi Sakamoto, sindaco della municipalità di Tokyo in Giappone, e Matteo Lepore si sono incontrati questa mattina a Palazzo d’Accursio. Era presente anche l’assessora alle Relazioni internazionali Anna Lisa Boni (in allegato le foto dell’incontro).

Takeshi Sakamoto e la delegazione di Itabashi sono in città da ieri e si fermeranno fino al 20 dicembre. Il programma delle iniziative per celebrare il gemellaggio, da sempre caratterizzato da intensi e ricchi scambi di esperienze e di persone, prevede varie visite ad alcuni tra i principali musei e centri culturali della città.

Nel pomeriggio di ieri, in Salaborsa, si è tenuta una cerimonia di scambio di libri per bambini, alla presenza della classe 4aC della scuola d’infanzia Monterumici che ha partecipato alla selezione dei titoli italiani da donare. La delegazione giapponese, a sua volta, ha donato una selezione di libri, che sarà conservata su uno scaffale speciale della sezione bambini.

Domani, sabato 20 alle 17, la delegazione farà poi visita alla mostra Fiabe di Itabashi – Itabashi nella storia attraverso l’illustrazione, allestita in Salaborsa Lab (vicolo Bolognetti 2) fino al 31 gennaio 2026. La mostra è promossa dal Comune di Bologna e dal Comune di Itabashi con l’Itabashi Art Museum e presenta le illustrazioni originali di due artiste giapponesi: Aizawa Fumi e umeco, entrambe premiate alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna. La mostra restituisce la poesia delle fiabe giapponesi e il fascino universale del racconto illustrato: un linguaggio che continua a unire generazioni e culture diverse, costruendo ponti di amicizia, scambio e creatività tra Bologna e Itabashi.