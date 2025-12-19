<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Approvato in Prefettura il Piano di emergenza neve per la stagione 2025/2026, ai fini della pianificazione e del coordinamento per la gestione delle emergenze dovute a precipitazioni nevose con impatto sulla viabilità provinciale e autostradale.

Alla definizione e all’adozione del Documento in parola hanno contribuito i referenti della Polizia Stradale, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Questura, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché i rappresentanti della Provincia e delle Polizie Locali dei Comuni interessati. Hanno inoltre fornito il proprio apporto tecnico-operativo ANAS, l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e, in qualità di fondamentali stakeholder della pianificazione, le società Autostrada del Brennero S.p.A. e Autostrade per l’Italia – Direzione III Tronco.

A tal riguardo, si evidenzia come la rete stradale e autostradale della provincia di Reggio Emilia presenti una notevole estensione – oltre 1.000 chilometri di strade – e un elevato volume di traffico. Tali caratteristiche rendono pertanto indispensabile una pianificazione strutturata e condivisa per la gestione di eventuali emergenze che, in particolare durante la stagione invernale, possano incidere sulla viabilità, con particolare attenzione agli eventi meteorologici avversi quali precipitazioni nevose, formazione di ghiaccio e piogge ghiacciate.

Similmente, si è concluso l’iter di approvazione del Piano di Emergenza Esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Il documento in parola, al fine di agevolarne la consultazione e l’impiego operativo, è strutturato in una parte generale, nella quale è definito il modello operativo di intervento in caso di incidenti che possano interessare gli impianti presenti sul territorio provinciale, corredata da una sintetica descrizione del contesto territoriale, e da schede tecniche personalizzate per ciascun impianto, recanti le caratteristiche strutturali e operative delle installazioni, l’individuazione delle sostanze pericolose potenzialmente coinvolte, la definizione delle aree di attenzione, le informazioni sul contesto territoriale e sugli elementi vulnerabili presenti, il piano dei posti di blocco della circolazione, i sistemi di allertamento a disposizione dei Comuni per l’informazione alla popolazione, nonché le aree di ammassamento della popolazione e di gestione dell’emergenza.

Fondamentale, ai fini della predisposizione di tale Piano, è stato il contributo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha assicurato il necessario supporto tecnico-specialistico nella redazione del documento, nonché nella valutazione degli scenari incidentali e nella definizione delle procedure di intervento.

I Piani adottati costituiscono uno strumento essenziale per il rafforzamento del sistema provinciale di prevenzione e gestione delle emergenze e per la tutela della sicurezza della popolazione, dell’ambiente e delle infrastrutture strategiche.

I documenti saranno resi pubblici e consultabili anche sul sito internet istituzionale della Prefettura di Reggio Emilia, al fine di garantirne la massima diffusione e trasparenza.