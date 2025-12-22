<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Dopo il grande successo riscontrato lo scorso weekend nei Concerti degli Auguri presso l’Auditorium “Spira Mirabilis” di Formigine e la Chiesa di Casinalbo, il Coro Beata Vergine Assunta chiude i suoi appuntamenti dedicati alle festività natalizie venerdì 26 dicembre alle ore 17:00 nella Chiesa della Madonna del Ponte a Formigine (in via S. Pietro, 1) con “Joy to the World”, concerto organizzato dalla Confraternita di San Pietro Martire, in collaborazione con il Circolo Culturale “La Torre” e con il patrocinio del Comune di Formigine.

Il programma presenta alcuni grandi classici della tradizione natalizia e pastorale (da Adeste Fideles e Cantique de Noël fino a White Christmas), con una ricca sezione dedicata al repertorio sacro del Sette-Ottocento (il Corale In dulci jubilo di Bach, il Laudate Dominum di Mozart e alcune pagine di Saint-Saëns) e i più famosi carols del compositore inglese John Rutter, per terminare con un omaggio a Händel in occasione dei 340 anni dalla nascita.

Il concerto sarà impreziosito dalla voce solista del soprano Angelica Milito; il Coro Beata Vergine Assunta di Casinalbo sarà accompagnato da Alberto Bisi al corno, Gabriele Bonara all’organo e Giovanni Tardini al pianoforte; la direzione è affidata a Simone Guaitoli.

L’ingresso è libero

Per informazioni: corobeatavergineassunta@gmail.com

Il Coro Beata Vergine Assunta di Casinalbo, è nato nel 1993 come coro liturgico per animare con il canto le festività principali dell’anno, dedicandosi in seguito con metodo e regolarità allo studio della polifonia. Dal 1995 ha iniziato anche l’attività concertistica e ha partecipato a numerose rassegne, concorsi e concerti. Anima le liturgie delle principali festività dell’anno in parrocchia e ha cantato più volte per il Duomo di Modena, per la Messa dell’Artista, in molte cattedrali delle principali città d’Italia (nell’ottobre scorso a Torino, nella Basilica di Maria Ausiliatrice e nella Basilica di Superga) e, nell’anno giubilare 2000, nella Basilica di San Pietro in Vaticano e nella Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma. Su invito dell’Amministrazione Comunale, ha rappresentato il Comune di Formigine al “Festival dei Cori” che si è tenuto a Saumur, nella Valle della Loira, nel maggio 2008 riscuotendo un caloroso successo. Nel 2009 ha organizzato la 1ª Rassegna Internazionale di Corali Polifoniche, alla quale hanno partecipato corali provenienti dalle città di Verden (Germania), Saumur (Francia) e Tabor (Repubblica Ceca).

Fondato e diretto da Franco Tardini, nel 2013 la direzione è poi passata a Mario Tardini; dal 2024 il Coro si esibisce sotto la guida del M° Simone Guaitoli ed è accompagnato all’organo dal giovane Gabriele Bonara.

Angelica Milito. Nata a Modena, si avvicina presto alla musica cantando come corista e successivamente come voce solista nella Corale “Evaristo Pancaldi”. Intraprende gli studi di canto lirico presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Orazio Vecchi” di Modena e presto inizia ad esibirsi come solista in contesti prestigiosi, come il foyer del Teatro Comunale di Bologna, il Ridotto del Teatro Comunale di Modena, il Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara e in quello di Piacenza ed altri. Dal 2018 prosegue i propri studi di canto presso il Conservatorio “Achille Peri” di Reggio Emilia, dove conseguirà prima la laurea triennale, poi la laurea magistrale, entrambe con il massimo dei voti.

Abile interprete nel repertorio sacro e in quello operistico, dal 2024 fa parte come corista del Coro dell’Accademia alla Scala di Milano, organico attivo nella programmazione operistica del Festival Donizetti di Bergamo.

Insieme alla sorella arpista Elisabeth ha formato il Duo Tra le Corde, che svolge un’intensa attività concertistica, conseguendo nel 2019 il Secondo Premio al Concorso Internazionale “Marcel Tournier” di Cosenza per la categoria Musica da Camera. Al momento, Angelica affianca all’attività artistica quella di insegnante: è stata docente di musica e di coralità presso scuole primarie e dell’infanzia della provincia e collabora con diverse scuole di musica, insegnando sia canto lirico che canto moderno.