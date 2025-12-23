<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Durante le festività natalizie la Polizia locale di Reggio Emilia presidia il territorio con controlli in centro e nei quartieri. Oltre alle altre forze dell’ordine, 100 agenti del Comando di via Brigata Reggio saranno in servizio tra la vigilia di Natale e Santo Stefano: in stazione, in centro storico e nei quartieri. Un operatore all’interno della Centrale operativa del Comando di via Brigata Reggio sarà, come tutti i giorni, a disposizione dei cittadini 24 ore su 24 contattando il numero 0522/4000 (tasto 1) per le emergenze.

Durante lo scorso fine settimana i servizi di prevenzione e controllo in ambito stradale si sono concentrati sulla principali arterie viarie del territorio. Sette le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, tre su incidenti causati da uscite di strada. Nel caso dei sinistri, sono state proprio le dinamiche degli incidenti a insospettire gli agenti che hanno immediatamente verificato lo stato psicofisico dei conducenti. Durante i controlli sulle strade invece gli operatori di via Brigata Reggio hanno fermato circa duecento veicoli sottoponendo tutti i conducenti al test rapido per segnalare la presenza di alcol. L’attività ha permesso di individuare, sanzionare quattro persone, tre uomini e una donna di età compresa tra i 20 e 30 anni. Per tutti è scattato il ritiro immediato della patente con la decurtazione di dieci punti, due persone, il cui tasso alcolemico superava la soglia degli 0,8 grammi per litro di sangue, sono stati anche deferiti all’autorità giudiziaria.