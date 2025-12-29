<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

È stata approvata in Consiglio la convenzione interistituzionale tra la Città metropolitana di Bologna, i Comuni di Bologna e Calderara di Reno, la Regione Emilia-Romagna, ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna per la realizzazione del nuovo collegamento ciclabile della rete EuroVelo 7 – Ciclovia del Sole, asse strategico e portante della rete Bicipolitana per il tempo libero del territorio metropolitano bolognese.

Il progetto si sviluppa in sinistra idrografica del fiume Reno, dalla via Emilia Ponente fino all’abitato di Lippo, comprensivo del ramo di collegamento diretto con l’Aeroporto. È articolato in due stralci funzionali:

– il primo, dalla via Emilia Ponente all’Aeroporto, di circa 2 km, comprensivo del ramo di collegamento aeroportuale;

– il secondo, dall’Aeroporto all’abitato di Lippo, per una lunghezza di poco inferiore ai 2 km.

Il finanziamento dell’intervento è interamente a carico dell’Aeroporto di Bologna, nell’ambito delle risorse destinate alle misure di compensazione previste dall’accordo di decarbonizzazione. La Città metropolitana di Bologna è responsabile del coordinamento della fase progettuale esecutiva, nonché della realizzazione e dell’appalto dell’opera, garantendo l’integrazione del progetto all’interno della pianificazione territoriale e della rete ciclabile metropolitana prevista dal PUMS.

All’inizio del 2026 sarà indetta la Conferenza dei Servizi a conclusione della progettazione definitiva; a seguire sarà avviata la progettazione esecutiva, da concludersi entro il prossimo anno. I lavori si concluderanno entro la fine del 2027.

L’intervento rientra nell’Accordo attuativo territoriale per la decarbonizzazione dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, siglato nel 2015 e aggiornato nel 2020, che definisce un quadro coordinato di azioni di compensazione ambientale connesse allo sviluppo dello scalo aeroportuale.

La convenzione sottoscritta, conferma un modello di governance condivisa e integrata tra enti territoriali e uno dei principali attori infrastrutturali del territorio metropolitano.

Il progetto è parte dell’itinerario EuroVelo 7 – Ciclovia del Sole, asse cicloturistico di rango europeo che, una volta completato, collegherà Malta a Capo Nord, attraversando la penisola italiana da sud a nord. Il nuovo tratto consente di completare il collegamento mancante verso la città di Bologna e di migliorare l’accessibilità sostenibile all’aeroporto e ai centri abitati dell’area nord del territorio metropolitano.

L’infrastruttura è pensata per rispondere alle esigenze di mobilità quotidiana, cicloturismo e spostamenti casa-lavoro, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂. Il collegamento ciclabile è previsto all’interno della pianificazione metropolitana del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di Bologna metropolitana e rappresenta una connessione fondamentale della Bicipolitana, la rete ciclabile metropolitana, migliorando l’accessibilità al polo funzionale aeroportuale.

“Questo progetto – sottolinea Simona Larghetti, consigliera metropolitana con delega alla Mobilità sostenibile – rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e soggetti infrastrutturali possa tradursi in opere pubbliche di qualità, capaci di rafforzare la mobilità sostenibile e la coesione territoriale a scala metropolitana”.