Martedì 6 gennaio 2026 Casalgrande ospiterà la 14ª edizione della Chocolate Run, manifestazione podistica che unisce sport, socialità e solidarietà. L’evento, organizzato dal Gruppo Sportivo Virtus Casalgrande con il patrocino e sostegno del Comune di Casalgrande, sotto l’egida UISP, è in programma con partenza alle ore 9.30 da Piazza Martiri della Libertà, con ritrovo a partire dalle ore 8.30.

La Chocolate Run propone percorsi aperti a tutti: una camminata podistica non competitiva di 6 e 10 chilometri e una corsa competitiva di 10 chilometri, riservata agli atleti in possesso di regolare certificato medico agonistico per l’atletica leggera.

Le iscrizioni alla gara competitiva sono aperte online fino a oggi, sabato sabato 3 gennaio – al momento sono un centinaio gli atleti iscritti – oppure il giorno stesso della manifestazione presso la segreteria (entro le ore 9.00), mentre per la partecipazione non competitiva sarà possibile iscriversi fino a 15 minuti prima della partenza. Sono inoltre previste premiazioni individuali, riconoscimenti per le società sportive e un premio di partecipazione per tutti gli iscritti. L’assistenza sanitaria lungo il percorso sarà garantita per l’intera durata dell’evento.

Un’attenzione particolare è rivolta anche alle scuole del territorio, protagoniste del Gran Premio Scuole: gli istituti del Comune di Casalgrande potranno partecipare con gruppi di studenti, concorrendo a una speciale classifica basata sul numero di partecipanti, con premi destinati alle scuole.

«La Chocolate Run è ormai diventata uno degli appuntamenti più significativi del panorama sportivo di Casalgrande. Al di là dell’aspetto agonistico, che resta comunque rilevante, ciò che più mi sta a cuore è il valore sociale, aggregativo e solidale che caratterizza questa manifestazione – sottolinea il Sindaco Giuseppe Daviddi, che detiene anche la delega allo Sport –. Sono molte le famiglie e i ragazzi con fragilità che partecipano alla parte non competitiva dell’evento insieme ai loro accompagnatori, contribuendo a rendere questa giornata davvero speciale».

«È altrettanto significativo il coinvolgimento delle scuole del territorio – conclude il Primo Cittadino –. Ringrazio la Virtus Casalgrande e tutti i volontari che anche quest’anno hanno reso possibile un evento per noi fondamentale. Abbiamo bisogno di riscoprire momenti di socialità autentica, in cui le persone possano stare insieme, anche fisicamente. Se a questo si aggiungono sani e corretti stili di vita, come l’attività motoria, il valore dell’iniziativa è ancora più forte. L’appuntamento è quindi per il giorno della Befana».

«La Chocolate Run nasce dall’unione di sport e solidarietà – sottolinea Giordano Meglioli, presidente del G.S. Virtus Casalgrande – e anche quest’anno i proventi della manifestazione saranno destinati agli istituti scolastici locali. Vogliamo che questa giornata sia non solo un momento di attività sportiva aperta a tutti, ma anche un’occasione per avvicinare i più giovani alla corsa e ai valori positivi che lo sport sa trasmettere».

L’iniziativa si conferma così come un appuntamento atteso e partecipato, capace di coinvolgere cittadini, famiglie, associazioni e scuole, valorizzando lo sport come strumento di aggregazione e crescita per l’intera comunità.