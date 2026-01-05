<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Questa mattina la Befana promossa dalla fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris è stata all’Ospedale Maggiore nel reparto di pediatria e chirurgia pediatrica dove ha incontrato i piccoli ospiti e le loro famiglie. Accolti dalla dottoressa Chiara Ghizzi e dal personale sanitario è stato un momento di gran festa con la Befana che è entrata nelle camere regalando le calze e intrattenendosi con i familiari.

«La nostra Befana di solidarietà si è consolidata nel tempo – dice Fulvio De Nigris presidente della Fondazione Gli Amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris ets – e riunisce tanti eventi per un grande messaggio solidale: il sostegno alle persone con esiti di coma e l’aiuto alle loro famiglie”.

Nel pomeriggio ore 17:00 “La Befana più buona del mondo” sarà al Centro Commerciale Vialarga – Spazio Conad con lo spettacolo “La magica Befana e il pasticcio dell’elfo” a cura di Fantateatro e la consegna dell’assegno frutto del ricavato delle donazioni raccolte in questi giorni.

Grande attesa per la mattina di domani 6 gennaio per la Befana CNA che partirà da Palazzo D’Accursio alle ore 9:00 accompagnata dal nostro testimonial l’artista Alessandro Bergonzoni e dalla Banda Snap up di Michael Brusha. La cara vecchina (l’attrice Paola Mandrioli di Fantateatro che ha raccolto l’eredità della storica Carla Astolfi) porterà in dono biscotti e cioccolatini sul Trishow di Luca Soldati guidato dal sindaco Matteo Lepore, avendo accanto a se il cardinale Matteo Maria Zuppi. Alle ore 11:00 davanti al Tuday Conad di via Indipendenza insieme alle animazioni di Fantateatro ci sarà una sagoma da Apprendista Befana. Sono infatti aperte le candidature come assistente della Befana per la prossima edizione 2027. Chi si vorrà candidare potrà venire a mettere la sua faccia nella sagoma, scattare una foto e mandarla a Gli amici di Luca (info@amicidiluca.it). Tra tutte quelle pervenute verrà scelta una assistente per affiancare la Befana nella prossima edizione. “Il problema si era già posto con Carla Astolfi – dice la Befana Paola Mandrioli – e se è vero che sono una befana abbastanza giovane il lavoro è diventato molto impegnativo. Sono stata proprio a chiedere uno o più assistenti peri l prossimo anno. Per cui aspetto numerose candidature”.

Nel pomeriggio alle ore 14.30 intenso programma della Befana all’Ippodromo Arcoveggio Bologna. Ingressi: Via Corticella, 102 e Via Arcoveggio, 37. GRAN PREMIO DELLA VITTORIA E FESTA DELLA BEFANA. Il pomeriggio è dedicato alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. La festa della Befana all’Arcoveggio prevede l’arrivo della simpatica vecchietta in sulky. La Befana cavallerizza distribuirà la calza, aiutata dai suoi simpatici assistenti,

Gran finale alle ore 18.00 al Teatro Duse per lo spettacolo musical “La Regina delle Nevi” drammaturgia e regia di Sandra Bertuzzi. e incasso devoluto alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Alla fine dello spettacolo la Befana incontra i bambini e regala le calze offerte da Conad. ANCORA APERTE LE PREVENDITE: Biglietteria del Teatro Duse dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle 19.00. Acquisti online su www.vivatiket.it.

Infine dal dal 4 al 23 febbraio ritorna nella Manica Lunga di Palazzo d’Accursio in piazza Maggiore 6 CARLA CHE SAGOMA la mostra omaggio all’attrice dialettale bolognese Carla Astolfi (foto di Giovanni Bortolani).

Un sentito ringraziamento alla generosità dei nostri sostenitori, ai media e al pubblico che ci segue sempre con grande attenzione e partecipazione.

Un particolare ringraziamento a CNA Bologna, Centro Commerciale Vialarga Spazio Conad, Comet, Ippodromo Arcoveggio, Il Resto del Carlino e molte preziose adesioni.

Per sostenere la “Casa dei Risvegli Luca De Nigris” – Gli amici di Luca –

BCC EMILBANCA IBAN: IT15I0707202409000000723070 c/c postale 26346536

Per informazioni tel. 051 6494570 – info@amicidiluca.it