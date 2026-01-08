<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Nella scorsa estate il volume d’affari a prezzi correnti delle costruzioni ha invertito la tendenza dopo dodici mesi di arretramento ed ha messo a segno un leggero incremento (+0,8%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, favorito anche dal confronto con quello che era stato un trimestre pesante. È quanto emerge dall’indagine sulla congiuntura delle Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna.

La dimensione delle imprese

Continua la netta correlazione positiva tra la dimensione delle imprese e l’andamento del loro volume d’affari.

Le numerose piccole imprese, da 1 a 9 dipendenti, hanno messo a segno solo un lieve recupero del volume d’affari (+0,2%), dopo la rilevante riduzione (-5%) del trimestre precedente. Si tratta della prima variazione positiva registrata dall’inizio del 2024 per il volume d’affari di queste imprese.

Per le medie imprese (che hanno tra 10 e 49 dipendenti) la crescita è stata dello 0,8%, mentre per le grandi ha raggiunto il 2%.

Aperture e cessazioni

Il saldo delle dichiarazioni delle imprese registrate è risultato ampiamente positivo (+309 imprese, +0,4%) e superiore a quelli prevalenti fino al 2020.

È aumentato il numero delle imprese in tutti i comparti, ma in particolare fra le attività che effettuano lavori di costruzione specializzati (+259, +0,5%), che sono quelle più attive nelle ristrutturazioni e nei piccoli interventi. Sono cresciute anche le imprese operanti nella costruzione di edifici (+40, +0,2%) e l’insieme meno numeroso delle imprese di ingegneria civile (+10, +1,3%).

L’occupazione (fonte Istat)

Nel terzo trimestre gli occupati nelle costruzioni in Emilia-Romagna sono risultati oltre 125 mila.

Il risultato positivo è da attribuire soprattutto alla dinamica degli indipendenti, che si stimano pari a poco più di 45.600 unità, ma anche l’occupazione dipendente è salita portandosi a poco più di 80.700 unità.

Previsioni

Secondo la stima elaborata a ottobre da Prometeia in “Scenari per le economie locali”, nel 2025 la crescita del valore aggiunto reale delle costruzioni (+2,2%) dovrebbe rimanere la componente più dinamica dell’attività regionale.

L’ulteriore revisione dell’ampiezza dei bonus dovrebbe condurre a un’inversione della tendenza, che potrebbe divenire negativa già nel 2026 portando le costruzioni in recessione (-2,6%).

Lo studio completo su www.ucer.camcom.it.