Al Teatro Duse di Bologna torna l’operetta con la Compagnia Corrado Abbati, in scena giovedì 15 gennaio (ore 21) con ‘Cin ci là’. Sul palco anche il Balletto di Parma, sotto la guida di Abbati che firma adattamento e regia. Le coreografie sono Francesco Frola, mentre la direzione musicale è affidata ad Alberto Orlandi.

Anche per il suo nome curioso, ‘Cin-ci-là’, che nel 2025 ha compiuto 100 anni, è il titolo d’operetta più noto in Italia, apprezzato per la sua musica immediata e dal ritmo spigliato ma anche per il carattere divertente della storia. Abbati porta in scena un’edizione moderna, sensibile al gusto del pubblico di oggi che vuole vivere una serata in leggerezza.

La spassosa vicenda è ambientata a Macao, in Cina, dove, per tradizione, quando un membro della casa regnante si sposa, si dà inizio al Ciun-Ki-Sin, periodo in cui si sospende ogni divertimento e ogni lavoro, fino a quando il matrimonio non viene consumato. Ma i due sposini, la principessa Mjosotis e il principe Ciclamino, non hanno le idee molto chiare sui doveri coniugali…

BIGLIETTERIA Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it