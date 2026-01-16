<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Dopo due mesi di laboratori e sperimentazioni che, da novembre 2025, hanno visto Villa delle Rose abitata dall’arte, grazie alla frequentazione del corpo studente e docente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna per il progetto Un anno in cima alle scale, coordinato da Anna de Manincor, ideato e realizzato in dialogo con il Comune di Bologna, domenica 18 gennaio, la storica dimora di via Saragozza aprirà le porte al pubblico per l’intera giornata (dalle 9 alle 21) per ospitare Per4mance Day II, un evento ideato proprio dagli allievi e dalle allieve Giorgia Polverini, Anna T. e Jacopo Risaliti.

“Abbiamo fortemente voluto attivare questo progetto che consente agli spazi della cultura di ospitare in maniera continuativa e libera la ricerca artistica e le pratiche sperimentali di giovani artisti e artiste in formazione.” dichiara l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo “Villa delle Rose si conferma uno spazio vivo e condiviso, dove la formazione accademica incontra la città e il suo sistema dei musei. Questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Comune di Bologna e l’Accademia di Belle Arti, dimostra come le istituzioni bolognesi sappiano fare sistema per trovare insieme risposte operative ai bisogni della giovane creatività, con formule di gestione innovative e sostenibili, in grado di coinvolgere una nuova comunità eterogenea formata da chi vive la città e dal pubblico dell’arte”.

“Per4mance Day II rappresenta un momento significativo del percorso di ricerca e sperimentazione che l’Accademia di Belle Arti di Bologna porta avanti con convinzione, in dialogo con le istituzioni culturali del territorio.” dichiara il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna Enrico Fornaroli “Il fatto che l’intera giornata sia stata ideata e realizzata su iniziativa di studentesse e studenti ne rafforza il valore formativo, riconoscendo l’autonomia progettuale come parte essenziale del processo educativo. Aprire Villa delle Rose alle pratiche performative delle nuove generazioni significa inoltre sostenere l’arte come esperienza partecipata, all’interno di un progetto condiviso con il Comune di Bologna, ed in particolare con il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, che intende promuovere i linguaggi della contemporaneità”.

Nato dal desiderio di aprire una finestra temporale di confronto e condivisione sui linguaggi dell’arte performativa, Per4mance Day II si propone come spazio di riflessione critica sulla necessità di luoghi e percorsi di studio attenti alle pratiche artistiche contemporanee. La giornata vedrà gli interventi di Cosimo Chirico, Serena Galimberti, Emma Da Rodda, Tunahan Havrandere, Anastasia Mammone, Vivienne Millefiori, Tamara Reith, Diletta Rinaldi, Syria Roveto e Rebecca Schiano, studentesse e studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Le performance si susseguiranno nell’arco della giornata, mentre l’apertura e la chiusura dell’evento saranno scandite da momenti di conversazione e ascolti collettivi. Esplorando gli spazi di Villa delle Rose, si potrà assistere a una o più azioni, in un flusso ininterrotto di attivazione e convivialità. Allestita anche una stanza concepita come luogo di pausa e di incontro per favorire il confronto informale tra pubblico, artisti e artiste.

Giunto alla sua seconda edizione, Per4mance Day fa seguito all’esito positivo del primo appuntamento, svoltosi nell’ottobre 2025 presso l’aula del biennio di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, durante il quale furono presentati i lavori di Giorgia Polverini, Anna T., Jacopo Risaliti, Rebecca Schiano e Paolo Vanin.

Un anno in cima alle scale è un progetto di sperimentazione, ricerca e creazione dell’Accademia di Belle Arti che prende l’avvio nell’arco dell’anno accademico 2025/26, coordinato da Anna de Manincor in collaborazione con i dipartimenti di Arti Visive e Progettazione e Arti Applicate e Comunicazione e didattica dell’arte. Da novembre 2025 a giugno 2026, gli spazi di Villa delle Rose si trasformano in un centro artistico a disposizione degli studenti e delle studentesse in

formazione, una ‘casa dell’arte’ dove sperimentare, progettare ed esporre sotto la guida dei e delle docenti e nell’incontro con professioniste e professionisti del settore.

L’evento Per4mance Day II è gratuito e aperto al pubblico.

Per maggiori informazioni: per4manceday@gmail.com www.instagram.com/per4manceday